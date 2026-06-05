Выпускникам объяснили, когда можно пересдать ЕГЭ после удаления за шпаргалки

Музаев: пересдать ЕГЭ после удаления за шпаргалки можно через год

Участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые были удалены за использование шпаргалок, смогут пересдать предмет только через год. Об этом ТАСС сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В этом году предмет, за который они были удалены, они пересдать не смогут. Результат не аннулирован, а даже не обработан, если их удалили с самого экзамена», — сказал глава ведомства.

Музаев добавил, что после удаления с ЕГЭ в системе не будут отображаться результаты, в связи с чем университеты не смогут узнать, какой балл получил абитуриент. Глава Рособрнадзора отметил, что школьникам известны правила экзамена и ответственность за их нарушение.

3 июня HR-директор Level Group Валентина Романова сообщила, что современные работодатели воспринимают результаты ЕГЭ только как фундамент, а не решающий критерий. По словам специалиста, сейчас больше ценится умение выпускников применять полученные знания на практике.

Ранее психолог объяснила, как детям и родителям успокоиться в период ЕГЭ.