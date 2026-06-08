Компания мужчин изнасиловала мать на глазах у девятилетней дочери

Жительница Индии подверглась групповому изнасилованию после того, как села в машину к мужчине. Об этом сообщает Hindustan Times.

По данным издания, 31-летняя мать встретила мужчину, который пообещал привезти их с дочерью домой за 500 рупий. Женщина согласилась и села в машину вместе с ребенком, однако в какой-то момент они свернули, и она усомнилась в том, что их везут в правильном направлении. Затем их якобы пересадили в другой автомобиль, где находились еще трое.

В какой-то момент водитель остановился и приставил пистолет к голове школьницы. Угрожая расправой, он потребовал у женщины украшения и телефон.

После этого обвиняемые отвели обеих в помещение около водонапорной башни, где их насильно удерживали. Девочку заставили выпить алкоголь, после чего она потеряла сознание и была изнасилована. Затем трое мужчин надругались над матерью. Спустя некоторое время к ним присоединился четвертый преступник.

Позже обеих привезли к дороге и высадили. Семья обратилась в полицию, на данный момент идет расследование.

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