Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Компания мужчин изнасиловала мать на глазах у девятилетней дочери

В Индии компания мужчин изнасиловала мать и ее девятилетнюю дочь
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Индии подверглась групповому изнасилованию после того, как села в машину к мужчине. Об этом сообщает Hindustan Times.

По данным издания, 31-летняя мать встретила мужчину, который пообещал привезти их с дочерью домой за 500 рупий. Женщина согласилась и села в машину вместе с ребенком, однако в какой-то момент они свернули, и она усомнилась в том, что их везут в правильном направлении. Затем их якобы пересадили в другой автомобиль, где находились еще трое.

В какой-то момент водитель остановился и приставил пистолет к голове школьницы. Угрожая расправой, он потребовал у женщины украшения и телефон.

После этого обвиняемые отвели обеих в помещение около водонапорной башни, где их насильно удерживали. Девочку заставили выпить алкоголь, после чего она потеряла сознание и была изнасилована. Затем трое мужчин надругались над матерью. Спустя некоторое время к ним присоединился четвертый преступник.

Позже обеих привезли к дороге и высадили. Семья обратилась в полицию, на данный момент идет расследование.

Ранее подростки-наркоманы похитили 7-летнюю девочку и зверски изнасиловали в туалете.

 
Теперь вы знаете
Сахар «скачет» от нервов? Как на самом деле связаны стресс и диабет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!