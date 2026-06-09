Россиянин приехал в Дубай на «Жигулях» за два месяца

Житель Ставропольского края Иван Кочетков рассказал в интервью для «360»,, как за два месяца добрался до Дубая на старых «Жигулях».

Россиянин рассказал, что купил автомобиль всего за 57 тысяч рублей и решил отправиться на нем в Дубай ради контраста с одним из самых дорогих городов мира.

В пути его ждали неожиданные трудности: на грузинской границе мужчине пришлось снять стикеры с напутствиями от друзей, а в Ираке он потерял сознание из-за сильной жары. Несмотря на это, Кочетков успешно добрался до цели, встретил рассвет у небоскреба Бурдж-Халифа и рассказал близким о путешествии.

В мае газета «Известия» со ссылкой на анализ сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» писала, что летом 2026 года одними из самых востребованных у россиян направлений для путешествий на автомобиле оказались Москва, Казань и Санкт-Петербург. В рейтинг 10 самых популярных направлений для автопутешествий также вошли Краснодарский край, Ярославль, Нижний Новгород, Владимир, Псков, Кабардино-Балкария, Карелия и Беларусь.

Ранее россиянам рассказали, чем опасен тяжелый багаж в путешествии на машине.