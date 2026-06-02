Россиянам рассказали, чем опасен тяжелый багаж в путешествии на машине

Автоэксперт Ерицян: большой объем багажа повышает нагрузку на тормоза машины
Большой объем багажа повышает нагрузку на подвеску, тормозную систему и шины автомобиля, заявил «Газете.Ru» исполнительный директор управления по работе с партнерами СберЛизинга Ашот Ерицян.

«Недостаточная подготовка к дальней поездке повышает риск поломок в дороге и незапланированных расходов! Если перед поездкой игнорировать плановое обслуживание, скрытые неисправности могут проявиться уже в пути. На трассе нагрузка на автомобиль выше, а значит, риск отказа узлов возрастает. Кроме того, ремонт в дороге обычно обходится дороже, чем профилактика заранее. Большой объем багажа увеличивает нагрузку на подвеску, тормозную систему и шины. Это влияет на управляемость автомобиля, увеличивает тормозной путь и ускоряет износ деталей. Если автомобиль перегружен, даже исправные узлы работают в более тяжелом режиме», — отметил Ерицян.

По его словам, часто водители ограничиваются визуальным осмотром автомобиля и не проводят полноценную техническую проверку, но именно перед дальней поездкой важно убедиться в исправности ключевых систем автомобиля.

Он призвал россиян перед путешествием на машине проверить состояние основных систем автомобиля, не превышать допустимую нагрузку и заранее продумать маршрут. Также рекомендуется иметь при себе базовый набор для экстренных ситуаций, сказал эксперт. Комплексная подготовка позволяет снизить риск поломок и избежать лишних расходов во время поездки, заключил Ерицян.

Ранее в России рекордно выросли продажи новых автомобилей.

 
