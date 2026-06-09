Женщина устроила скандал на пляже в Подмосковье из-за «откровенных» нарядов у девушек

В Подмосковье женщина пыталась выгнать с пляжа девушек с детьми

В подмосковной Ивантеевке местная жительница устроила скандал на пляже, требуя, чтобы незнакомые девушки покинули зону отдыха. Об этом в соцсетях рассказала одна из участниц конфликта, на публикацию обратил внимание РЕН ТВ.

Женщину смутили молодые мамы, отдыхавшие с детьми под открытым солнцем. Она утверждала, что из-за них ее внуки якобы не могут отдыхать на пляже.

Прохожей, видимо, не понравились откровенные наряды девушек, за что она назвала их «гадинами», «женщинами с низкой социальной ответственностью», а также использовала нецензурные выражения.

«У меня, у дочери, тоже такие дети, она не может сюда ходить, потому что <...> тут раздеваются догола», — резюмировала прохожая.

Женщина, явно находившаяся в неадекватном состоянии, назвалась «генералом юстиции, хозяином города» и звала полицию. Когда на пляж пришли охранники, она не успокоилась и продолжила кричать. Что произошло дальше, не уточняется.

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