Грамотное формирование образа государства назвали важным для молодого поколения

ИИ-агенты – это уже не просто инструмент, они самостоятельно моделируют информационное поле, заявила в рамках круглого стола под эгидой Гражданского совета БРИКС-Россия исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

Она отметила, что сейчас взаимодействие с медиа переходит к вопросно-ответным формам.

«Портал «Рамблер» работает на базе российской нейросети ГигаЧат от Сбера и использует для ответов только верифицированные источники. Это позволяет с самого начала закладывать в агентов культурный контекст и систему ценностей – чтобы пользователи получали релевантные, точные и понятные ответы», — сказала она.

Иванова добавила, что здесь важен вопрос не технологического превосходства, а осознанного выбора.

«Наш путь – не изоляция, а ответственное лидерство в создании этичного ИИ, который работает в интересах людей и поддерживает прозрачные партнерства», — сказала она.

Также Иванова подчеркнула, что для молодого поколения особенно важно грамотное формирование образа государства не только внутри страны, но и на международной арене.

В обсуждении также приняли участие руководитель экспертного совета БРИКС-Россия, уполномоченный представитель России в «Женской двадцатке» Виктория Панова, ведущий научный сотрудник центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Анна Сытник и другие.