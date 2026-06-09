Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Грамотное формирование образа государства назвали важным для молодого поколения

Топ-менеджер Rambler&Co Иванова: ИИ-агенты сами моделируют информационное поле
Rambler&Co

ИИ-агенты – это уже не просто инструмент, они самостоятельно моделируют информационное поле, заявила в рамках круглого стола под эгидой Гражданского совета БРИКС-Россия исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

Она отметила, что сейчас взаимодействие с медиа переходит к вопросно-ответным формам.

«Портал «Рамблер» работает на базе российской нейросети ГигаЧат от Сбера и использует для ответов только верифицированные источники. Это позволяет с самого начала закладывать в агентов культурный контекст и систему ценностей – чтобы пользователи получали релевантные, точные и понятные ответы», — сказала она.

Иванова добавила, что здесь важен вопрос не технологического превосходства, а осознанного выбора.

«Наш путь – не изоляция, а ответственное лидерство в создании этичного ИИ, который работает в интересах людей и поддерживает прозрачные партнерства», — сказала она.

Также Иванова подчеркнула, что для молодого поколения особенно важно грамотное формирование образа государства не только внутри страны, но и на международной арене.

В обсуждении также приняли участие руководитель экспертного совета БРИКС-Россия, уполномоченный представитель России в «Женской двадцатке» Виктория Панова, ведущий научный сотрудник центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Анна Сытник и другие.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!