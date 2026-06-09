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Общество

В ООН рассказали о бедственном положении населения Афганистана

ООН: почти 22 млн жителей Афганистана остаются без помощи
Stringer/Reuters

Ситуация в Афганистане остается сравнительно стабильной, однако страна по-прежнему переживает один из крупнейших гуманитарных кризисов в мире. Об этом заявила на заседании Совета безопасности ООН и. о. главы Миссии ООН по содействию Афганистану Жоржет Ганьон, сообщается на сайте организации.

Ганьон отметила, что экономические данные показывают рост, однако прогресс сдерживают крупные демографические и социальные проблемы. С 2023 года в страну вернулись около 5,9 млн граждан, а в 2026 году ожидается возвращение еще до 2,8 млн афганцев.

По данным ООН, в гумпомощи нуждаются 21,9 млн человек, или почти 45% населения Афганистана. Более половины жителей страны моложе 25 лет, при этом рабочих мест очень мало, а сельское хозяйство страдает от засухи и нехватки воды.

Ганьон также заявила об ухудшении положения женщин и девочек. По оценкам ООН, 3,8 млн девочек не ходят в учебные заведения, а ограничения на образование и трудовую деятельность женщин уже наносят ущерб экономике Афганистана и могут привести к нехватке квалифицированных кадров в здравоохранении и образовании.

Ранее в Афганистане запретили чиновникам пользоваться смартфонами.

 
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