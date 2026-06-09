В Госдуму внесли законопроект «Единой России» о неснижении порога НДС

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о неснижении порога НДС по упрощенной системе для малого и среднего бизнеса, сообщает официальный Telegram-канал партии.

Как отметил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров, совместно с «Опорой России» было принято решение о поэтапном снижении порога НДС.

«Одновременно «Единая Россия» инициировала проведение постоянного мониторинга, как это сказывается не только на собираемости налогов, но и на экономике страны, состоянии малого бизнеса», — сказал он.

Макаров также заявил о важности того, что голос малого бизнеса услышан.

«Это очень важный импульс, который дает эффект по развитию малого бизнеса. Мониторинг будет продолжен, и его результаты найдут отражение в законопроектах, которые «Единая Россия» подготовит именно для того, чтобы решать проблемы, которые возникают сегодня у бизнеса - и не только у малого», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал позицию «Единой России» по НДС с применением упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса.