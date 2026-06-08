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Автомобили

«Не доставайся же ты никому»: москвич спалил иномарку возлюбленной и попал на камеру

В Москве на видео сняли, как мужчина спалил иномарку бывшей возлюбленной

В Москве местный житель сжег иномарку, которую не поделил с бывшей сожительницей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Не доставайся же ты никому – так решил москвич после расставания с возлюбленной, которая не захотела продавать общую машину, а деньги поделить, и сжег авто», – говорится в публикации.

44-летний москвич не смог мирно расстаться с возлюбленной, с которой они вместе приобрели иномарку. Автомобиль был оформлен на женщину, и после разрыва отношений она отказалась продавать его и делить вырученные деньги с бывшим партнером. Тогда мужчина ночью облил машину бензином и поджег. Злоумышленника задержали в тот же день прямо на его рабочем месте, сообщили в МВД.

На размещенных в сети кадрах видно, что машина выгорела полностью и восстановлению не подлежит.

До этого в Новосибирской области фельдшеры спасли мужчину из горящего автомобиля. Медики, направлявшиеся с пациенткой в больницу, заметили серьезное ДТП. Не раздумывая, они бросились на помощь, вытащили водителя из горящей машины и оказали ему первую помощь.

Ранее Газель вспыхнула на МСД в Москве и попала на камеру.

 
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