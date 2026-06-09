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Россиянам рассказали об опасности тополиного пуха для автомобилей

АвтоСпецЦентр: тополиный пух способен вывести из строя двигатель и кондиционер
ilmarinfoto/Shutterstock/FOTODOM

Тополиный пух способен нарушить работу мотора и кондиционера вплоть до их выхода из строя. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.
 
«Тополиный пух действительно может быть угрозой для технического состояния автомобиля, особенно в период активного цветения тополей, когда его количество резко увеличивается (конец мая – июнь). Основной вред заключается в забивании радиаторов системы охлаждения двигателя и кондиционера, а также в загрязнении воздушного фильтра и вентиляционных каналов», – сказал Серебряков.

По его словам, попадая в моторный отсек, пух смешивается с дорожной пылью и масляными испарениями, образуя войлокоподобный слой, который нарушает тепловой режим двигателя. В результате повышается риск перегрева силового агрегата, особенно в пробках.
 
Наиболее критично забивание сотов радиатора кондиционера. Из-за пуха резко снижается эффективность охлаждения, что в перспективе может привести к выходу из строя компрессора климатической установки, отметил эксперт.

Он добавил, что в сезон активного цветения тополя рекомендуется проводить еженедельную очистку радиаторов сжатым воздухом или водой низкого давления, а также заменять воздушный фильтр двигателя после окончания периода пыления.

Установка защитной сетки на передний бампер экономически оправдана и предотвращает попадание крупных фрагментов пуха в моторный отсек. Категорически запрещается использовать для удаления пуха открытый огонь или легковоспламеняющиеся жидкости, предупредил Серебряков.

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