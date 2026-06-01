Мужчина выиграл в лотерею в подростковом возрасте и совершил ограбление спустя 10 лет

В Шотландии победитель лотереи спустя 12 лет попал в тюрьму за ограбление. Об этом пишет Daily Record.

В 2014 году, будучи подростком, 30-летний Джек Танбини из Данди выиграл £100 тыс. в лотерею и планировал потратить деньги на уроки вождения и покупку машины, но за пять лет промотал их и начал заниматься наркоторговлей. К моменту ограбления у него осталось около £2000.

25 ноября 2024 года Танбини и его приятель Логан Хардс прибыли на машине к квартире на Уотсон-стрит. Они угрожали жильцам заминировать дом и причинить вред им и их родственникам, если те откажутся выбросить деньги на улицу.

Сначала грабители не смогли выбить дверь, но при второй попытке проникли внутрь и вынесли сумку с вещами. Оба признались в насильственном налете, угрозах и взломе двери.

До этого суд приговорил Танбини к пяти годам и пяти месяцам за продажу кокаина. На этот раз он получил 15 месяцев тюрьмы, а его напарник Хардс, недавно ставший отцом, получил надзор на 24 месяца и обязан выполнить 180 часов неоплачиваемой работы.

