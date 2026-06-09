Новосибирские пенсионеры задушили родного сына из-за «аморального поведения»

Пожилых родителей из Новосибирска обвиняют в расправе над собственным сыном. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Дзержинском районе города. У родителей уже длительное время наблюдался конфликт с 45-летним сыном из-за его «аморального поведения». Как сообщает Baza, под этим подразумеваются запои, скандалы и судимости.

В день инцидента мужчина пришел к семье «в состоянии, не располагающем к мирной беседе». Между родственниками произошел еще один скандал, и родители задушили сына.

В результате пенсионеров задержали, в их отношении возбудили дело по статье об убийстве. Паре уже предъявили обвинения.

«Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре Дзержинского района Новосибирска», – сообщается в публикации.

До этого в Бурятии мать убила ребенка и пыталась скрыть случившееся. Во время кормления пострадавший задохнулся. Женщина положила мальчика на пол и опрокинула на него электрическую плиту.

Ранее мать расправилась с трехлетним сыном, которого хотели забрать органы опеки.