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Общество

Новосибирские пенсионеры задушили родного сына из-за «аморального поведения»

В Новосибирске пару задержали за убийство сына из-за аморального поведения
Виталий Белоусов/РИА Новости

Пожилых родителей из Новосибирска обвиняют в расправе над собственным сыном. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Дзержинском районе города. У родителей уже длительное время наблюдался конфликт с 45-летним сыном из-за его «аморального поведения». Как сообщает Baza, под этим подразумеваются запои, скандалы и судимости.

В день инцидента мужчина пришел к семье «в состоянии, не располагающем к мирной беседе». Между родственниками произошел еще один скандал, и родители задушили сына.

В результате пенсионеров задержали, в их отношении возбудили дело по статье об убийстве. Паре уже предъявили обвинения.

«Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре Дзержинского района Новосибирска», – сообщается в публикации.

До этого в Бурятии мать убила ребенка и пыталась скрыть случившееся. Во время кормления пострадавший задохнулся. Женщина положила мальчика на пол и опрокинула на него электрическую плиту.

Ранее мать расправилась с трехлетним сыном, которого хотели забрать органы опеки.

 
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