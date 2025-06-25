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Мать расправилась с трехлетним сыном, которого хотели забрать органы опеки

В Словакии женщина изрезала ножом трехлетнего сына и предъявила его тело полиции
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Depositphotos

Жительница Словакии порезала своего трехлетнего сына ножом и привезла его тело в полицию, сообщает Тvnoviny.

Инцидент, который потряс всю Словакию, произошел в Спишской Беле. 24 июня 31-летняя женщина явилась в местное отделение полиции, чтобы признаться в жестоком преступлении. Она продемонстрировала правоохранителям тело ребенка без признаков жизни, лежащее в багажнике ее машины.

Мать объяснила, что решила избавиться от сына, потому что отдел социального обеспечения собирался забрать его у нее. По версии следствия, женщина вывезла мальчика в лес, где нанесла ему множество колотых и резаных ран. Известно, что в области живота их было около 15.

Как сообщается, подозревая глухонемая и имеет проблемы с психикой, недавно она вернулась из психиатрической клиники. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянка, погубившая ребенка самолечением, отделалась штрафом.

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