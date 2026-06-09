13-летняя девочка случайно убила младшую сестру после ссоры из-за телефона

В Таиланде 13-летняя девочка призналась в убийстве своей 7-летней сестры после ссоры из-за мобильного телефона, пишет The Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Канчанабури. В последний раз ребенка видели в продуктовом магазине вечером 29 мая. Через три дня после объявления о пропаже тело девочки обнаружили на пальмовой плантации. Вскрытие показало, что причиной смерти стала остановка дыхания и кровообращения, без признаков физического повреждения или сексуального насилия.

В ходе расследования полиция собрала ДНК более чем у 25 человек, включая местных жителей, монахов, строителей и персонал передвижного театра. Были допрошены более 40 человек. Первоначально расследование фокусировалось на посторонних, но позже следователи выявили двух членов семьи как подозреваемых: старшую сестру, Канду, и 17-летнего дядю, Паэ.

На брифинге 6 июня офицеры сообщили, что 13-летняя девочка призналась в ссоре с младшей сестрой, которая привела к убийству. По словам подозреваемой, в какой-то момент они с Паэ надели мешок с удобрениями на голову младшей девочки и притворились, что душат ее. Девочка внезапно замерла, а когда они сняли мешок, оказалось, что она уже мертва.

Ранее подросток изнасиловал и задушил старшую сестру во время путешествия на круизном лайнере.