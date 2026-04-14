Подросток изнасиловал и задушил старшую сестру во время путешествия на круизном лайнере

CBS News: юноша изнасиловал и убил свою сестру на круизном лайнере

Сводный брат жестоко расправился с сестрой во время совместной поездки на круизном лайнере. Об этом сообщает CBS News.

По данным издания, семья отправилась в круиз по Карибскому морю, конечной точкой был Майами. Однако по пути 16-летний молодой человек изнасиловал 18-летнюю Анну Кепнер, убил ее и бросил на борту.

Предположительно, он задушил свою жертву. Экспертиза подтвердила, что пострадавшая скончалась от асфиксии.

Изначально подростку предъявляли обвинения как несовершеннолетнему, поэтому многие подробности были засекречены, но судья принял решение судить юношу как взрослого.

«Сводному брату Кепнер предъявлено обвинение в убийстве первой степени и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах», – сообщается в публикации.

Молодой человек может отправиться в тюрьму на пожизненное заключение. В случае, если бы его судили как несовершеннолетнего, он мог бы выйти на свободу максимум через 21 год.

