Медведь в Японии напал на жителей города, ранив четырех человек

The Mainichi: в Фукусиме медведь напал на жителей города и ранил четырех человек

В японском городе Фукусима медведь проник на территорию завода, напал сразу на четырех человек, после чего сбежал, пишет The Mainichi.

Первое нападение произошло около 6:30 утра на территории металлургического предприятия. Хищник атаковал двух сотрудников, после чего перебрался в жилой район, где напал на пожилую женщину в ее собственном доме, а затем ранил еще одного мужчину в офисном здании.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. По данным экстренных служб, они находятся в сознании.

Полиция считает, что медведь все еще находится в районе города. После сообщений о нападениях были отменены занятия в местных школах, а жителей призвали соблюдать осторожность и избегать прогулок в одиночку.

Ранее сообщалось, что в Японии с помощью аниме учат, как вести себя при встрече с медведями. Материалы посвящены безопасности по дороге в школу и во время прогулок в районах, где могут появляться дикие животные.