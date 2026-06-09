Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Минтранс допустил запуск поезда из Москвы в Китай

Минтранс РФ может запустить поезд из Москвы в Китай при возникновении интереса
shushonok/Shutterstock/FOTODOM

Министерство транспорта РФ запустит поезд между Москвой и Китаем при появлении интереса у пассажиров. Об этом ТАСС рассказал министр транспорта Андрей Никитин.

«Пока его не планируется — это все же слишком далеко и долго. Тем не менее, при возникновении интереса мы его запустим — РЖД очень чутко реагируют на запросы пассажиров», — сказал он.

В то же время Никитин отметил, что это может быть туристический поезд, однако он должен быть востребован.

В прошлом году транспортная группа Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из китайского города Уху в Москву через Монголию. Поезд запустили с целью расширения географии сухопутных сервисов между Китаем и Россией, объяснили в компании.

Как отметили тогда в группе, маршрут осуществляется при сотрудничестве с китайской платформенной компанией. В Fesco добавили, что маршрут проходит через пограничные переходы Эрлянь/Замын-Ууд/Наушки (Китай/Монголия/Россия), поезда прибывают на станцию Белый Раст Московской железной дороги.

Ранее Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовыми.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!