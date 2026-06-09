Минтранс допустил запуск поезда из Москвы в Китай

Минтранс РФ может запустить поезд из Москвы в Китай при возникновении интереса

Министерство транспорта РФ запустит поезд между Москвой и Китаем при появлении интереса у пассажиров. Об этом ТАСС рассказал министр транспорта Андрей Никитин.

«Пока его не планируется — это все же слишком далеко и долго. Тем не менее, при возникновении интереса мы его запустим — РЖД очень чутко реагируют на запросы пассажиров», — сказал он.

В то же время Никитин отметил, что это может быть туристический поезд, однако он должен быть востребован.

В прошлом году транспортная группа Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из китайского города Уху в Москву через Монголию. Поезд запустили с целью расширения географии сухопутных сервисов между Китаем и Россией, объяснили в компании.

Как отметили тогда в группе, маршрут осуществляется при сотрудничестве с китайской платформенной компанией. В Fesco добавили, что маршрут проходит через пограничные переходы Эрлянь/Замын-Ууд/Наушки (Китай/Монголия/Россия), поезда прибывают на станцию Белый Раст Московской железной дороги.

Ранее Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовыми.