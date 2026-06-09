Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Вскапывание огорода сжигает до 600 ккал в час, заявила тренер

Тренер Бахтурина: работа лопатой сжигает до 300–600 и более калорий в час
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Дачные работы можно считать хорошей тренировкой, если выполнять их осознанно и с подготовкой тела. Многие задачи на участке дают силовую нагрузку, кардио и выносливость. Об этом «Газете.Ru» рассказала Акулина Бахтурина, старший тренер сети студий балета и растяжки LEVITA.

При прополке работают ягодицы и квадрицепсы, мышцы кора удерживают корпус. Но поясница часто перегружается из-за привычки работать с округленной спиной. Такая деятельность сжигает 150–250 ккал в час. Чтобы избежать травм, важно каждые 10–15 минут выпрямляться и менять позу, чередуя наклон, положение на коленях или работу с небольшой скамейки.

Посев и посадка — это постоянные наклоны, приседания и работа руками. Расход энергии — 180–300 ккал в час. Чтобы усилить тренировочный эффект, можно чаще использовать приседания вместо наклонов, опускаясь за счёт ног, а не спины. Это становится практически полноценным упражнением для нижней части тела.

Работа лопатой — одна из самых энергозатратных. Это аналог тяг, приседаний и ротационных движений с отягощением. Копка сжигает 300–600 ккал в час, что сопоставим с умеренно интенсивной тренировкой в зале. Важно не скручиваться корпусом, когда на лопате есть вес, поднимать и разворачивать тело за счет ног и бедер, а не только поясницы.

Перенос ведер с водой или мешков с землей дает нагрузку на предплечья, плечевой пояс, ягодицы и ноги. Расход энергии — 300–500 ккал в час. Ключевой момент — техника подъема: спину нужно держать прямой, отводить таз назад, сгибать ноги и поднимать груз за счет силы ног. Ритмичное дыхание облегчает нагрузку на сердце и помогает избежать скачков давления.

Самая частая проблема — «сорванная спина» из-за привычки работать с округленной спиной. Так проходят прополка, полив, подъем ведер и даже отдых на низких стульях. Стоит сознательно следить за положением корпуса и поднимать тяжести с прямой спиной, опираясь на силу ног.

Активная работа на жаре усиливает нагрузку на сердце и сосуды, повышает риск перегрева. Интенсивные задачи лучше планировать на первую половину дня или ближе к вечеру. Нужно обязательно пить воду — чистая вода под рукой — необходимое условие во время любых физических нагрузок на участке.

Также важно регулярно менять положение, делать короткие паузы и разминаться. Это уменьшает нагрузку на суставы и мышцы и помогает легче переносить дачные марафоны.

Дачный фитнес вряд ли полностью заменит программу тренировок в зале: на участке сложно равномерно проработать все группы мышц и соблюдать принцип прогрессии. Но для поддержания высокой ежедневной активности и разнообразия тренировочного процесса дача вполне подходит.

Ранее психиатр рассказал, поможет ли огород справиться с депрессией.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!