Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

«Дальнобойщику крупно повезло»: фура под Челябинском взорвалась на ходу

Под Челябинском большегруз взорвался на ходу и попал на видео
Telegram-канал «31tv.ru | Челябинск»

На трассе в Челябинской области из-за взрыва метана в баллоне загорелся большегрузный автомобиль с самосвальным полуприцепом. Об этом сообщает Telegram-канал «

31tv.ru Челябинск» и публикует видеозапись инцидента.

«После вспышки газа водитель остановился на обочине. Очевидцы бросились к нему на помощь», — отмечается в публикации.

Утверждается, что водителю и очевидцам происшествия удалось отцепить полуприцеп от тягача. В результате полуприцеп остался цел, а тягач сгорел. Водитель большегруза остался жив.

На кадрах с видеорегистратора встречного автомобиля виден взрыв и большое облако пламени, возникшее за кабиной тягача. После вспышки водитель сместился правее к обочине и затормозил. В момент происшествия на трассе шел сильный дождь.

Ранее под Новосибирском фура раздавила в лепешку стоящую Toyota.

 
Теперь вы знаете
Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!