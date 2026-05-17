«Дальнобойщику крупно повезло»: фура под Челябинском взорвалась на ходу

Под Челябинском большегруз взорвался на ходу и попал на видео

На трассе в Челябинской области из-за взрыва метана в баллоне загорелся большегрузный автомобиль с самосвальным полуприцепом. Об этом сообщает Telegram-канал «

31tv.ru Челябинск» и публикует видеозапись инцидента.

«После вспышки газа водитель остановился на обочине. Очевидцы бросились к нему на помощь», — отмечается в публикации.

Утверждается, что водителю и очевидцам происшествия удалось отцепить полуприцеп от тягача. В результате полуприцеп остался цел, а тягач сгорел. Водитель большегруза остался жив.

На кадрах с видеорегистратора встречного автомобиля виден взрыв и большое облако пламени, возникшее за кабиной тягача. После вспышки водитель сместился правее к обочине и затормозил. В момент происшествия на трассе шел сильный дождь.

