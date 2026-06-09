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Общество

В России появится еще одна онковакцина

ФМБА: в России появятся вакцины против опухоли головного мозга
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Получение разрешения на применение пептидной и мРНК-вакцин от глиобластомы запланировано на 2026 год. Об этом в интервью РИА Новости заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

«В 2026 году, я надеюсь, что мы получим разрешение на применение онковакцины против глиобластомы», — сказала она.

По словам Скворцовой, первая вакцина будет пептидная, ее назовут «Глиопепт».

«В конце года мы получим разрешение и на мРНК-вакцину от глиобластомы — «Глиорна», — указала специалист.

До этого Скворцова сообщила, что первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции выйдет на рынок в текущем году. По ее словам, в 2026 году агентство зарегистрирует две полисахаридные конъюгированные вакцины.

В апреле Скворцова рассказывала, что вакцину ФМБА «Онкопепт» от колоректального рака смогут получить 27 россиян. По регламенту на изготовление препарата необходимо 49 дней, из которых не менее 7 дней занимает процедура контроля качества.

Ранее в ФМБА оценили эффективность российской вакцины от аллергии.

 
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