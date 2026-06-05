В ФМБА оценили эффективность российской вакцины от аллергии

Для формирования иммунитета к аллергии достаточно от трех до пяти введений российской вакцины «Аллергарда». Об этом РИА Новости рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Важно отметить, что все гипоаллергенные препараты, которые на сегодняшний день в мире применяются, их число введения составляет не менее 30. А здесь — от трех до пяти инъекций», — сказала специалист.

Скворцова добавила, что в первый сезон рекомендуется вводить пять инъекций. По ее словам, таким образом человек сможет обеспечить себе высокую защиту.

Глава ФМБА отметила, что в прошлом сезоне уровень пыления берез превышал показатели обычного периода в пять раз. При этом применение вакцины позволило 25% пациентов фактически полностью нивелировать симптомы аллергии, подчеркнула специалист.

Несколькими часами ранее Скворцова сообщила, что первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре 2026 года. Глава ФМБА отметила, что постоянное регистрационное удостоверение будет возможно оформить только после окончания третьей фазы клинического исследования препарата. Документы для этого планируется подать только в конце 2027 года.

Ранее врач объяснила, как изменение климата влияет на пыльцу.