Миколог рассказал, какие грибы можно собрать в лесах Подмосковья летом

В лесах Московского региона уже можно собрать гриб святого Георгия, который также называют майским. Об этом «Москве 24» рассказал ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков.

По его словам, его можно жарить, варить, солить, но при этом он мало известен среди грибников. Его можно найти на полянках, опушках и вдоль дорог.

«Скоро должны вырасти подберезовики, маслята чуть попозже. Их сезон начинается понемногу: погода сейчас не жаркая, дожди периодически идут, влажность есть. Холодновато, нужно чуть потеплее – градусов до 18 стабильно, и тогда они появятся», – сказал Дьяков.

Эксперт отметил, что под березой и поблизости от сосен могут расти маслята. Подберезовики есть практически везде, добавил он.

Специалист уточнил, что этот грибной сезон не будет более урожайным, чем предыдущий, так как грибы быстро реагируют на изменение условий. Для их активного роста нужны влажная лесная подстилка и оптимальная температура воздуха – в диапазоне 16–24 градусов.

Кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский до этого говорил, что стартовал летний сезон грибов. В подмосковных лесах уже можно найти сверхпитательный, вкусный и полезный гриб — трутовик серно-желтый, или, как его часто называют, — ТСЖ.

Ранее жителей Московской области предупредили о «супергрибном» сезоне.