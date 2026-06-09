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Общество

В Госдуме предложили сократить рабочий день в жару

В Госдуме предложили сделать обязательным сокращение рабочего дня в жару
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Предложение о введении обязательного сокращения рабочего дня в случае превышения допустимой температуры на рабочем месте было направлено заместителем председателя комитета Госдумы по контролю Георгием Камневым (КПРФ) руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. Об этом сообщает ТАСС.

В обращении поднимается вопрос о необходимости возвращения обязательных норм, касающихся уменьшения рабочего времени при высоких температурах на рабочих местах. В настоящее время данная норма является лишь рекомендацией. Депутат подчеркнул, что длительное пребывание в жарких условиях может негативно сказаться на здоровье работников и их производительности.

Камнев отметил, что выполнение трудовых обязанностей не должно происходить за счет здоровья сотрудников, восстановление которого после ущерба может быть долгим и дорогостоящим. Он также добавил, что не все работники могут отстаивать свои права из-за опасений потерять рабочее место. Работодатели, по словам парламентария, не всегда проявляют заботу о комфорте своих сотрудников.

Ранее россиянам напомнили о праве на сокращенный рабочий день в жару.

 
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