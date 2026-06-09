В Петербурге комната и балкон в многоэтажке могли выгореть из-за самолетика

В Петербурге из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек, спасли еще двух

В Санкт-Петербурге комната и балкон квартиры полностью выгорели после того, как в помещение через окно упал горящий предмет, передает РЕН ТВ.

По словам хозяйки, соседки видели, как с верхних этажей летели подожженные бумажки или самолетики. В их запуске подозревают ребенка, который живет этажом выше и в прошлом уже баловался огнем. Но его «стопроцентная вина» пока не доказана, заключила женщина.

Она рассказала, что до приезда пожарных соседи помогали тушить огонь. Они же забрали к себе ее питомцев. Пожарная сигнализация в помещении не сработала.

Телеканал уточняет, что возгорание началось на восьмом этаже многоэтажки. Огонь охватил шесть «квадратов». Дочь хозяйки находилась в дома, но не пострадала. Из соседних квартир спасли двух людей, а из подъезда эвакуировали 20 человек.

Накануне один человек получил несовместимые с жизнью травмы в ангаре в Калининском районе Петербурга. Там произошел взрыв и последующий пожар. Еще два человека могли оказаться под завалами после обрушения забора. Кроме того, двое пострадавших попали в больницы.

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