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Общество

Врач рассказала о незаменимой пользе сала

Врач Хайкина: сало гораздо полезнее многих популярных суперфудов
Hanna Kipel/Shutterstock/FOTODOM

Несмотря на популярность различных суперфудов, некоторые традиционные продукты по-прежнему незаслуженно считаются вредными. Одним из них остается сало, рассказала «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.

«Многие думают, что сало — это исключительно калории и ничего больше. На самом деле в нем содержатся жирорастворимые витамины А, D и Е, а также холин — вещество, которое участвует в работе нервной системы и печени», — рассказала Хайкина.

Говоря о составе продукта, специалист отдельно выделила содержащиеся в нем полезные жиры. Так, значительную часть жиров в сале составляет олеиновая кислота — мононенасыщенная жирная кислота, благодаря которой так ценится оливковое масло. При этом его стоимость значительно ниже, чем у популярного масла.

«Поэтому современные специалисты давно отказались от идеи, что любой животный жир автоматически вреден для здоровья», — объяснила врач.

Кроме того, по словам нутрициолога, сало способно надолго обеспечивать чувство сытости. Жиры перевариваются медленнее, благодаря чему хорошо насыщают. Небольшой кусочек сала с овощами или цельнозерновым хлебом часто помогает дольше не вспоминать о еде, чем сладкий перекус с аналогичной калорийностью.

«Именно поэтому проблема обычно не в самом сале, а в его количестве. Но будем честны, даже самые заядлые любители сала не смогут съесть столько, чтобы набрать даже один лишний килограмм», — подчеркнула специалист.

Отдельно врач прокомментировала распространенные опасения, связанные с холестерином.

«Уровень холестерина в крови зависит не только от продуктов, а еще от веса, физической активности, генетики и общего качества питания. И если эти пункты в порядке, то от сала не будет никакого вреда. Если же хотя бы в одной части этих пунктов у вас проблемы, то, скорее всего, холестерин уже повышен. Так что сам по себе кусочек сала не делает человека кандидатом в кабинет кардиолога», — отметила Хайкина.

Вместе с тем эксперт напомнила, что даже полезный продукт требует умеренности.

«Как и любой продукт, сало перестает быть полезным, когда его становится слишком много. Одно дело — 20–30 г в день. Совсем другое — регулярные застолья с салом, колбасой, шашлыком и алкоголем. В таких ситуациях проблему создает уже не сало, а избыток калорий в целом», — предупредила врач.

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