«Обрушит рынок»: эксперт объяснил, почему в России вряд ли заблокируют Steam

Эксперт Ходюш: российский рынок сегодня не готов к потере Steam

Steam остается ключевой платформой для компьютерных игр и киберспорта, поэтому потенциальная блокировка сервиса в России может иметь серьезные последствия для всей игровой индустрии. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил Дмитрий Ходюш, руководитель отдела маркетинга игрового лаунджа «Дарк», комментируя обсуждения вокруг возможных ограничений работы платформы.

По его словам, Steam давно перестал быть просто онлайн-магазином игр и превратился в основную экосистему для миллионов пользователей по всему миру.

«Steam для игровой индустрии — это крупнейшая инфраструктура, на которой держится значительная часть игрового сообщества и практически весь современный киберспорт», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что российский рынок сегодня не готов к потере платформы. Несмотря на то что официальная покупка игр в Steam для российских пользователей ограничена, аудитория уже адаптировалась к новым условиям.

«Игроки нашли способы продолжать пользоваться платформой, поэтому вопрос покупки игр сегодня уже не является критической проблемой. Совсем другое дело — полная недоступность Steam. В этом случае последствия могут быть крайне болезненными для всей индустрии», — считает эксперт.

По его оценке, блокировка Steam способна обрушить большую часть российского игрового рынка. При этом эксперт считает, что полноценной альтернативы Steam на рынке сейчас не существует.

«Другие площадки существуют, но ни одна из них не занимает такое место в индустрии. Steam объединяет магазин, игровые сообщества, пользовательский контент, соревновательные механики и киберспортивную экосистему. Поэтому заменить его одним сервисом сегодня практически невозможно», — отметил эксперт.

По его мнению, вероятность полной блокировки платформы остается низкой, поскольку последствия такого решения затронули бы миллионы пользователей и значительную часть игровой индустрии.

Ранее были раскрыты сроки полного исчезновения VPN-сервисов.