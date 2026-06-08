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Общество

Молодой человек забил мужчину в российском кафе

В Тамбовской области молодой человек забил мужчину в кафе
Shutterstock

В Тамбовской области 20-летний молодой человек забил 45-летнего мужчину во время конфликта в кафе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 7 июня в городе Моршанске. В кафе вспыхнул конфликт, в ходе которого молодой человек набросился на незнакомого мужчину и жестоко его избил. В результате пострадавший не выжил.

Нападавшего задержали. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Прочие детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

До этого российская треш-стримерша в прямом эфире избила знакомую. Зрители стали бить тревогу, опасаясь, что все может кончиться трагедией.

Ранее в Тыве подростки зверски избили юношу камнями и ножом, школьник не выжил.

 
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