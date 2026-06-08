Иномарка сбила перебегавшего дорогу мужчину в Москве

В Москве иномарка сбила мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на Каширском шоссе в районе дома №61, когда пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте. В этот момент его сбил автомобиль Volvo.

В результате мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Улан-Удэ водитель из-за пьяного пассажира сбил 73-летнюю женщину-дворника. У нее зафиксировали два перелома, впереди несколько операций.

Ранее в Омске автомобиль влетел в детей на тротуаре, и это попало на регистратор.