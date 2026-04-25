В Улан-Удэ водитель из-за пьяного пассажира сбил 73-летнюю женщину-дворника

Водитель на легковом автомобиле сбил 73-летнюю сотрудницу Комбината по благоустройству в Улан-Удэ. Об этом сообщил Telegram-канал «Информ Полис | Новости Бурятии».

ДТП произошло на улице Куйбышева. Женщина убирала прибордюрную часть дороги, когда ехавшая мимо машина резко повернула в ее сторону и сбила ее, не снижая скорости. Только после наезда транспортное средство остановилось.

«Пострадавшую доставили в БСМП (больницу скорой медицинской помощи. — «Газета.Ru»). У нее зафиксировали два перелома, впереди несколько операций», — говорится в публикации.

В Комбинате по благоустройству пообещали, что окажут помощь семье своей сотрудницы. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают инспекторы ГИБДД.

Пресс-служба прокуратуры Бурятии в Telegram-канале написала, что надзорное ведомство взяло на контроль установление обстоятельств ДТП. Как следует из заявления, сбивший женщину автомобиль вильнул в сторону, так как водитель не справился с управлением из-за помех со стороны пассажира. Последний находился в состоянии алкогольного опьянения.

