В Бурятии мужчина пытался перейти реку вброд и пропал

В Закаменском районе Бурятии мужчина пропал во время попытки перейти реку Оронгодой вброд. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Улан-Удэ»

Инцидент произошел 21 мая на реке Оронгодой, мужчина решил перейти водоем вброд, но пропал. Через несколько часов местные жители нашли его без признаков жизни.

Из-за обильных дождей река Оронгодой вышла на пойму и подтопила придомовые территории в улусе Утата. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности на воде, не заходить в водоемы в незнакомых местах и пользоваться сухопутными путями для обхода.

До этого две восьмилетние девочки утонули в реке Великой в Псковской области. Трагедия произошла вблизи деревни Мольгино Палкинского района. По данным СК, несовершеннолетние во время прогулки вдоль берега реки упали в воду и не смогли выбраться на берег. Их тела были обнаружены и извлечены из водоема водолазами поисково-спасательного отряда Пскова.

Ранее подросток не выжил после падения с пирса в реку в Омске.