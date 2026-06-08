Россиянину на «Госуслугах» ошибочно выставили счет почти на триллион рублей

Жителю ХМАО на «Госуслугах» по ошибке начислили долг почти в 862 млрд рублей

Житель Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обнаружил в личном кабинете на портале «Госуслуги» задолженность в размере 861,9 млрд рублей. Об этом сообщает URA.RU.

По данным агентства, счет выставил судебный участок №6 Нефтеюганского судебного района. Помимо суммы долга, в личном кабинете появилось уведомление об ограничении на выезд из России.

Мужчина обратился за консультацией к юристу, который предположил, что речь идет о техническом сбое, из-за которого в системе могли некорректно отобразиться данные о задолженности.

Несмотря на обращение к судебным приставам, на текущий момент долг продолжает «висеть».

В апреле сообщалось, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета пенсионерки из Калининграда за несуществующий долг в 888 888 888 рублей.

Несколько лет назад Валентина Васильевна, бывший директор местного филиала московской компании, закрыла ИП, заплатив все положенные суммы. С тех пор никакой предпринимательской деятельности она не вела, но недавно увидела сообщения о блокировке счетов и позвонила в местную ФНС. Сотрудник подтвердил, что никаких долгов у нее перед бюджетом нет. В банке признали, что такие случаи в последнее время участились, и посоветовали клиентке оформить справку из налоговой об отсутствии задолженности.

Ранее петербурженке начислили долг в 1,7 млн по алиментам за дочь, которую она не рожала.