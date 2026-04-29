Пенсионерка «задолжала» налоговой 888,88 млн рублей и потеряла доступ к счетам

ФНС заблокировала счета пенсионерки из Калининграда за несуществующий долг в 888 888 888 рублей. Об этом пострадавшая рассказала «Клопс».

Несколько лет назад Валентина Васильевна, бывший директор местного филиала московской компании, закрыла ИП, заплатив все положенные суммы. С тех пор никакой предпринимательской деятельности она не вела, но недавно увидела сообщения о блокировке счетов и позвонила в местную ФНС. Сотрудник подтвердил, что никаких долгов у нее перед бюджетом нет, но в банке, куда затем обратилась пенсионерка, отметили, что провели блокировку по требованию не калининградской, а московской налоговой службы.

«Странно, подумала я. Я в Москве никаких дел не вела, там не жила, фамилия у меня редкая, путаницы быть не может, да и ИНН — это уникальный идентификатор. <...> Если бы я была должна почти миллиард по налогам, то была бы одной из самых известных женщин России», — пошутила Валентина Васильевна.

В банке признали, что такие случаи в последнее время участились, но посоветовали ей оформить справку из налоговой об отсутствии задолженности и загрузить в чат службы поддержки.

«Смех смехом, конечно. Но ситуация не из самых приятных. Хотя я имею опыт в бизнесе и знаю все нюансы, но все равно для меня это был большой стресс. И еще неизвестно, как он отразится на моем здоровье», — переживает калининградка.

