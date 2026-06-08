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Общество

Осиротевшие гималайские братья-медвежата прилетели из Приморья на Урал

«Уральские авиалинии» привезли медвежат-сирот из Владивостока в Екатеринбург

Двух осиротевших гималайских медвежат доставили из Владивостока в Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба перевозившей животных авиакомпании «Уральские авиалинии».

Пятимесячных Фореста и Гималая обнаружили в Приморском крае. Медвежат, осиротевших по вине браконьеров, помогали спасать специалисты АНО «Тигр». Теперь они будут проходить реабилитацию в центре «Альфа» в уральском селе Новоипатово.

«К сожалению, вернуться в дикую природу медвежата уже не смогут, поэтому наша задача – создать им полувольные условия содержания», — поделился основатель центра Кирилл Потапов.

Перевозка медвежат согласовывалась с управлением Россельхознадзора по Свердловской области. На сайте ведомства сообщается, что после прибытия животных осмотрели и оформили на них ветеринарные документы.

«Такой длительный перелет для медвежат – это сильный стресс. Мы подготовили специальный борт с вентилируемым и отапливаемым отсеком. На протяжении всего полета поддерживалась температура +20ºС», — рассказал заместитель гендиректора «Уральских авиалиний» Александр Зиновьев.

Перед отправкой Гималай и Форест в течение целого месяца находились на карантине, а потом прошли вакцинацию и ветеринарный осмотр. В «Альфе» они будут жить вместе с шестью другими сородичами и почти 150 животными других видов.

Ранее в Удмуртии медвежонок вышел на автотрассу и попал на видео.

 
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