«Я в первый раз вижу»: хищник вышел к людям в российском регионе и попал на камеру

В Удмуртии на видео сняли медвежонка, который вышел к трассе

В городе Сарапул Удмуртской Республики медвежонок выбежал на дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Ижевск с огоньком».

Автомобилисты запечатлели инцидент. На кадрах видно, как медвежонок бежит рядом с трассой, при этом один из очевидцев предлагает посигналить, чтобы животное убежало в лес.

«Я первый раз вижу в дикой природе медведя», – сообщает автор видео.

На размещенный записи также заметно, что хищник не пугается проезжающих машин.

До этого в Иркутской области медведи пробежали по проезжей части. Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах заметно, как три медведя бегут по проезжей части, при этом в один момент животные останавливаются, чтобы посмотреть на автомобиль, но после продолжают убегать.

Кроме того, в Москве на МКАД щенок Элли бегал по оживленной дороге, пытаясь выбраться за ее пределы. Уличная камера запечатлела животное. На видео заметно, как машины дважды сбивают щенка, но он все равно бежит к обочине.

Ранее в Югре на видео сняли медведей, которые вышли на проезжую часть.