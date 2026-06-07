Крупного хищника сняли на камеру в российском городе

В Хабаровске медведь пробежался по дороге рядом с пешеходами и попал на камеру

В Хабаровском крае медведь выбежал на проезжую часть рядом с жилыми домами. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Косолапого заметили рано утром в Тополево — в паре километров от столицы региона. Хищник попал в объектив и ушел в сторону микрорайона «Поселок Горького», – говорится в публикации.

На кадрах, которые опубликованы в Telegram-канале, видно, как медведь выбегает из кустов на проезжую часть, после чего направляется на парковку и убегает дальше.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

Кроме того, в Шкотовском районе Приморского края медведь выбежал на трассу.

Ранее лошадь выбежала на МКАД и попала на камеру.