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Общество

В Хабаровском крае поймали медведя, напавшего на человека

SHOT: в Хабаровском крае отловили медведя, который разгуливал по селу
Telegram-канал «Amur Mash»

В Хабаровском крае напавшего на человека медведя поймали. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, хищника обнаружили в пяти-шести километрах от села Тополево, где он проявил агрессию. Во время отлова выяснилось, что животное было травмировано.

«По всей видимости, порезался, перелезая через забор», – сообщается в публикации.

Сейчас помощь медведю оказывают ветеринары. После этого его снова выпустят в дикую природу.

Хищника заметили в селе Тополево рано утром накануне. На кадрах, которые смогли снять местные жители, заметно, как животное бегает по населенному пункту на глазах у людей. Спустя некоторое время он убегает в сторону микрорайона «Поселок Горького».

При этом во дворе одного из домов он бросился на мужчину, но тот залез на балку и смог спастись.

До этого в Приморском крае заметили медведя, который резко выбежал на проезжую часть, несмотря на оживленное движение на дороге. Водитель одного из автомобилей успел остановиться, и животное спаслось.

Ранее в Японии медведь напал на четырех человек, это попало на видео.

 
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