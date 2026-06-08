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Больше половины россиян объедаются на ночь

KP.RU: 52% россиян признались, что любят есть перед сном
goffkein.pro/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины россиян признались, что любят есть перед сном. При этом некоторые ночью едят высококалорийную пищу. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 52% респондентов едят на ночь. Эти россияне объяснили, что поздним вечером или ночью у них появляется аппетит, из-за которого они не могут устоять перед вкусной едой. При этом некоторые из опрошенных могут пропускать приемы пищи на протяжении всего дня, а перед сном употребляют все, что им хочется.

Однако другие 47% участников опроса заявили, что не едят перед сном. Россияне объяснили, что стараются успеть поужинать хотя бы за несколько часов до сна, чтобы не ложиться отдыхать с полным желудком. Помимо этого, некоторые из респондентов подчеркнули, что у них налажен режим питания, поэтому организм даже не требует пищу в ночное время. А другие заметили, что начали лучше выглядеть и чувствовать себя в те дни, когда отказываются от поздних приемов пищи.

Оставшийся 1% опрошенных проголосовал за вариант «другое».

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