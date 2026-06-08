Больше половины россиян объедаются на ночь

Больше половины россиян признались, что любят есть перед сном. При этом некоторые ночью едят высококалорийную пищу. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 52% респондентов едят на ночь. Эти россияне объяснили, что поздним вечером или ночью у них появляется аппетит, из-за которого они не могут устоять перед вкусной едой. При этом некоторые из опрошенных могут пропускать приемы пищи на протяжении всего дня, а перед сном употребляют все, что им хочется.

Однако другие 47% участников опроса заявили, что не едят перед сном. Россияне объяснили, что стараются успеть поужинать хотя бы за несколько часов до сна, чтобы не ложиться отдыхать с полным желудком. Помимо этого, некоторые из респондентов подчеркнули, что у них налажен режим питания, поэтому организм даже не требует пищу в ночное время. А другие заметили, что начали лучше выглядеть и чувствовать себя в те дни, когда отказываются от поздних приемов пищи.

Оставшийся 1% опрошенных проголосовал за вариант «другое».

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