Врачи назвали пять вредящих сердцу вечерних привычек

Отказ от прогулки после еда, вечерний алкоголь и перекусы, засыпание в условиях стресса и поздний ужин могут повышать уровень «плохого» холестерина и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом предупредили диетолог Мишель Рутенштейн (Нью-Йоркский университет) и кардиолог Серджиу Дарабант (Университет Луисвилла). Экспертов цитирует издание Infobae.

Одной из самых вредных привычек специалисты назвали отсутствие физической активности после ужина. По словам Дарабанта, длительное сидение или лежание сразу после еды способствует накоплению висцерального жира, развитию инсулинорезистентности и повышению уровня триглицеридов в крови. Даже короткая прогулка помогает организму эффективнее перерабатывать жиры и улучшает ночной липидный обмен.

Еще одним фактором риска оказался алкоголь. Как отметила Рутенштейн, вечернее употребление спиртного увеличивает уровень триглицеридов и создает дополнительную нагрузку на печень — орган, который играет ключевую роль в регуляции холестерина. Регулярное употребление алкоголя также связано с повышенным риском жировой болезни печени.

Негативное влияние оказывает и поздний ужин. Если человек ест непосредственно перед сном, организму становится сложнее нормально перерабатывать жиры. Кроме того, поздние приемы пищи часто сопровождаются избытком калорий, насыщенных жиров и простых углеводов, что способствует росту уровня «плохого» холестерина. Специалисты рекомендуют заканчивать ужин как минимум за два-три часа до сна.

В список опасных привычек также вошел хронический вечерний стресс. Повышенный уровень кортизола не только ухудшает качество сна, но и стимулирует выработку липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые участвуют в формировании атеросклеротических бляшек.

Наконец, эксперты призвали отказаться от жирных ночных перекусов. Мороженое, сыры и другие продукты с высоким содержанием насыщенных жиров способствуют росту уровня ЛПНП. Более полезной альтернативой специалисты назвали фрукты и орехи.

Ранее был назван неочевидный фактор, который ускоряет формирование бляшек в сосудах.