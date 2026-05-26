Россиянам раскрыли, почему нельзя шпионить за супругом без его ведома

Супругам запрещено друг за другом шпионить — брак не отменяет понятие частной жизни, закрепленное в Конституции РФ, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Сергей Жорин. За установку скрытых средств слежения за другим человеком предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнул он.

«Поставить супругу приложение или датчик для отслеживания геолокации можно только тогда, когда он об этом знает и согласен. Сам по себе брак не отменяет право человека на частную жизнь. Конституция гарантирует его каждому, а статья 137 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное собирание сведений о частной жизни без согласия человека. Геолокация вполне может быть такими сведениями: она показывает, где человек живет, работает, отдыхает, с кем и когда встречается. Поэтому скрытно установить мужу или жене программу, трекер, метку или получить доступ к аккаунту «для проверки» — плохая идея с юридической точки зрения», — сказал юрист.

Бытовые GPS-трекеры не являются шпионским оборудованием, но если их используют скрытно против кого-то, возникает риск уголовного дела, подчеркнул Жорин.

«В зависимости от обстоятельств это может быть квалифицировано как незаконное собирание сведений о частной жизни, а если используется специальное шпионское ПО или замаскированное устройство — могут возникнуть и дополнительные риски по статье о специальных технических средствах для негласного получения информации. Обычный бытовой трекер сам по себе еще не «шпионская техника», но его скрытое использование против конкретного человека все равно не становится законным. Если речь идет не об обычном телефоне, камере или бытовом трекере, а о специальном техническом средстве, предназначенном для негласного получения информации — например, замаскированной камере, диктофоне, GPS-трекере или программе, которым намеренно приданы свойства скрытно получать информацию без ведома человека, — риск возникает уже на стадии его незаконного производства, приобретения или сбыта: это ст. 138.1 УК РФ. Санкция — вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет», — заключил он.

