В Петербурге арестовали участников массовой драки рабочих из Узбекистана и Бангладеш

Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения для 16 фигурантов уголовного дела, возбужденного после массовой драки на птицефабрике «Синявинская» в Ленинградской области. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По решению Куйбышевского районного суда, обвиняемых арестовали на два месяца.

«Им вменяют хулиганство, совершенное группой лиц», — уточняется в материале.

В нем отмечается, что всего суд рассмотрел 28 поступивших от следователей материалов. Инстанция отказалась удовлетворить 12 ходатайств об избрании меры пресечения, так как не было предоставлено достаточно доказательств причастности людей к преступлению.

12 мая рабочие из Узбекистана и Бангладеш устроили массовую драку на территории птицефабрики «Синявинская» в Ленобласти. Участниками конфликта стали около 60 человек, из них 20-ти потребовалась госпитализация. Состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое. Как утверждают в правоохранительных органах, потасовка началась после словесной перепалки. СМИ пишут, что причиной мог стать поцелуй. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Санкт-Петербурге на видео попала массовая драка с поножовщиной.