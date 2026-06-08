В Госдуме предложили ввести бабушкин и дедушкин капитал для помощи внукам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила в разговоре с ТАСС, что бабушкин и дедушкин капитал по аналогии с материнским капиталом мог бы стать новой мерой поддержки семей и помочь старшему поколению чаще участвовать в воспитании внуков.

По словам Буцкой, идея «отцовского капитала» хороша, но еще более полезным мог бы стать «капитал третьего поколения» — бабушкин или дедушкин. Она напомнила, что более ранний выход женщин на пенсию в прошлом был связан в том числе с помощью семьям после появления внуков. Однако сегодня, по ее словам, дети в семьях рождаются позже, многие бабушки продолжают работать и не всегда могут достаточно времени посвящать внукам.

Депутат уточнила, что формы реализации такой меры поддержки могут быть разными, но ее главная цель — укрепить связь между поколениями и дать семьям больше возможностей для совместного времяпрепровождения. Это, как подчеркнула депутат, поможет сделать российские семьи не только многодетными, но и многопоколенными.

В марте глава комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко высказал мнение, что размер материнского капитала следует увеличить, исходя из социальной нормы жилья. По словам эксперта, вместо оценки в рублях, следует использовать квадратные метры жилья.

Ранее материнский капитал был проиндексирован с учетом инфляции.