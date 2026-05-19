Грабители связали и бросили пенсионера в подвале дома ради 12 тысяч рублей

В Подмосковье пара ограбила дом пенсионера, связав его скотчем и бросив в подвале

В Ногинске двое в масках напали на 62-летнего местного жителя с целью ограбления и были задержаны, сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области.

По данным следствия, ранним утром мужчина и женщина через незапертую дверь вошли в дом пенсионера, избили его трубным ключом и электрошокером, после чего потребовали показать, где хранятся деньги. Не добившись ответа, нападавшие связали хозяина скотчем и перенесли в подвал, а затем самостоятельно обыскали дом. Найдя лишь 12 тыс. рублей, они скрылись.

После изучения записей с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их по месту жительства. Задержанными оказались 34-летний житель Подмосковья и его 31-летняя знакомая из Ярославской области. Они признались, что выбрали дом из-за отсутствия камер и потратили похищенные деньги на личные нужды. Суд избрал обоим меру пресечения в виде заключения под стражу.

