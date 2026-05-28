Петербуржец изрезал знакомую и пытался зашить ей раны

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу мужчину, пять раз ударил знакомую ножом в грудь, а потом решил ее спасти. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии обвиняемого, он выпил полтора литра джина и ждал возлюбленную дома. Девушка задержалась на работе, мужчине это не понравилось. В ходе ссоры он ударил пострадавшую проводом, затем кидался на нее с молотком и гаечным ключом.

Позже пара вышла из дома, причем мужчина захватил с собой нож, который когда-то дарила ему потерпевшая. На улице он пять раз ударил им девушку. Позднее в своей квартире, мужчина заметил на теле возлюбленной кровь, он раздел ее, обработал раны и зашил их. После этого пара собралась уходить, но у подъезда их уже ждали скорая помощь и полиция.

По словам потерпевшей, причиной нападения стал отказ принести мужчине запрещенные вещества. Обвиняемый признал вину и пожелал девушке выздоровления. Суд отправил его под стражу до 26 июля. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

