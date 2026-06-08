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Выборы в Армении — 2026
Политика

Эксперт объяснил, сможет ли оппозиция в парламенте Армении создать коалицию

Политолог Михайлов: оппозиция в парламенте Армении не сможет создать коалицию
Hayk Baghdasaryan/Photolure/Reuters

Оппозиция в парламенте Армении не сможет сформировать коалицию, чтобы противостоять правящей партии «Гражданский договор», возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном. Такое мнение в интервью kp.ru высказал директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

«Они не смогут сформировать то количество голосов, с которым можно накладывать вето на те или иные решения, мешать Пашиняну. Мы видим три партии оппозиционные — но смогут ли все три объединиться? Даже их общего количества не хватит, чтобы достойно сопротивляться», — объяснил эксперт.

Кроме того, по его словам, кто-то из оппозиционеров может вступить в договоренность с Пашиняном.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, определяют геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась партия «Гражданский договор». Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Когда журналисты поинтересовались, откуда у политика результаты, если Центризбирком пока не обработал даже четверть голосов с избирательных участков, политик сказал, что у «Гражданского договора» есть протоколы и собственные подсчеты. Кроме того, ее доверенные лица присутствовали на всех участках.

Ранее в «Сильной Армении» сообщили об ограничении политической конкуренции перед выборами.

 
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