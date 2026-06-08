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Выборы в Армении — 2026
Политика

В «Сильной Армении» сообщили об ограничении политической конкуренции перед выборами

«Сильная Армения» заявила о давлении во время выборов
Hayk Baghdasaryan/Photolure/Reuters

На оппозиционную партию «Сильная Армения», основанную российским бизнесменом Самвелом Карапетяном, оказывалось беспрецедентное давлении во время выборов в республике. Об этом заявила пресс-секретарь партии Марианна Каграманян, передает РИА Новости.

«Предвыборный этап сопровождался целенаправленными действиями против нашего лидера, кандидатов, сторонников и членов команды, массовыми незаконными арестами и уголовными преследованиями, которые были направлены на ограничение политической конкуренции», — сказала она.

Центральный штаб блока занимается анализом ситуации и работой по уточнению реальной картины голосования, по завершении которой представит свою позицию и дальнейшие шаги, добавила Каграманян.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий и два избирательных блока. Партия действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81%. У блока «Сильная Армения» — 23,29%. На третьем месте альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,94%.

Ранее в ОБСЕ заявили о давлении на оппозицию в ходе предвыборной кампании в Армении.

 
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