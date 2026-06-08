«Хаос, истерика и паника»: россиян предупредили о последствиях гиперопеки

Гиперопека родителей над ребенком грозит последствиями, которые будут влиять на жизнь человека уже во взрослом возрасте. Такой подход приводит к несамостоятельности, отсутствию ответственности и страху перед жизнью, включая неумение делать выбор. Об этом в беседе с RuNews24.ru предупредил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

В пример он привел 35-летнего человека, который перед покупкой пальто отправляет фото матери, интересуясь, стоит ли покупать.

«Сердце колотится в ожидании ответа. А когда приходит: «Решай сам» — накатывает паника. Потому что это слово звучит как приговор», — отметил эксперт.

Если ребенка в детстве чересчур опекали, то он рискует застыть в развитии и будет реагировать несоответственно возрасту на жизненные обстоятельства, вплоть до истерики при невозможности получить желаемое. Здоровый подход, по словам Якубовича, заключается в предоставлении свободы, когда человеку дают крылья и обучают летать. В токсичном воспитании речь идет о заключении ребенка в золотую клетку.

Отличить здоровую опеку от токсичной можно по ощущению после поддержки – в первом случае человек чувствует прилив сил, во втором – облегчение и стыд от того, что вопрос решили за него. Важной проблемой токсичного воспитания специалист назвал отсутствие обучения ответственности. При этом если внезапно в 25 лет человеку предоставляют полную свободу, то он может либо испугаться, либо устроить хаос, так как такой простой навык, как брать ответственность, у него атрофирован, предупредил специалист.

Другими гранями гиперопеки он назвал опеку против самостоятельности и против делегирования. В первом случае ребенка не обучают – все делают за него, в том числе не разрешая ему допускать ошибки, а во втором – не позволяют брать на себя инициативу, заставляя лишь копировать модель поведения взрослых.

«Это кризис целого социального уклада. Опека стала синонимом любви, а свобода — синонимом одиночества. Люди искренне считают, что «так надо», но рыдают, когда партнер не угадал их желание», — подчеркнул Якубович, призвав не бояться делать выбор без одобрения родителей и не перекладывать свою тревогу на других людей.

Напомним, до этого семейный психолог, психотерапевт Ольга Кушнарева отмечала, что поддержка родителей может существенно снизить тревожность, однако чрезмерная вовлеченность и гиперопека дают обратный эффект и только усиливают стресс. Обесценивающие и пугающие высказывания детям способствуют формированию катастрофического мышления, подчеркнула она.

Ранее психолог раскритиковала метод «кнута и пряника» в воспитании детей.