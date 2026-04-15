Родителей предупредили о вреде гиперопеки над ребенком перед экзаменами

Семейный психолог, психотерапевт Ольга Кушнарева в беседе с газетой «Известия» рассказала, как родителям помочь подростку в период экзаменов. По ее словам, поддержка может существенно снизить тревожность, однако чрезмерная вовлеченность и гиперопека дают обратный эффект и только усиливают стресс.

«Когда подросток чувствует, что его ценят не за оценки, а просто так, экзамен перестает казаться угрозой. Но чрезмерная вовлеченность родителей может дать обратный эффект и усилить тревожность», — разъяснила специалист.

Особенно негативно влияют обесценивающие или пугающие высказывания — они усиливают страх и способствуют формированию катастрофического мышления, предупредила Кушнарева.

Умеренная тревога, как считает психолог, может мобилизовать человеческие ресурсы, но избыточное напряжение снижает концентрацию и мешает усвоению информации.

Волнение перед экзаменами — естественная реакция, но в период подготовки к ЕГЭ оно нередко превращается в источник проблем. Ученые Пермского Политеха рассказали «Газете.Ru», как отличить нормальную тревогу от опасной, почему подростки теряют уверенность и как родителям поддержать ребенка, не усиливая стресс.

