Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Родителей предупредили о вреде гиперопеки над ребенком перед экзаменами

Психолог Кушнарева: гиперопека усиливает детский стресс перед экзаменами
Семейный психолог, психотерапевт Ольга Кушнарева в беседе с газетой «Известия» рассказала, как родителям помочь подростку в период экзаменов. По ее словам, поддержка может существенно снизить тревожность, однако чрезмерная вовлеченность и гиперопека дают обратный эффект и только усиливают стресс.

«Когда подросток чувствует, что его ценят не за оценки, а просто так, экзамен перестает казаться угрозой. Но чрезмерная вовлеченность родителей может дать обратный эффект и усилить тревожность», — разъяснила специалист.

Особенно негативно влияют обесценивающие или пугающие высказывания — они усиливают страх и способствуют формированию катастрофического мышления, предупредила Кушнарева.

Умеренная тревога, как считает психолог, может мобилизовать человеческие ресурсы, но избыточное напряжение снижает концентрацию и мешает усвоению информации.

Волнение перед экзаменами — естественная реакция, но в период подготовки к ЕГЭ оно нередко превращается в источник проблем. Ученые Пермского Политеха рассказали «Газете.Ru», как отличить нормальную тревогу от опасной, почему подростки теряют уверенность и как родителям поддержать ребенка, не усиливая стресс.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
