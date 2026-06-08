Апелляция поддержала взыскание с Euroclear средств по иску ЦБ РФ

Апелляция поддержала взыскание с Euroclear €200 млрд по иску Центробанка России

Апелляция поддержала обращение решения о взыскании с Euroclear €200 млрд по иску Центрального банка (ЦБ) России к немедленному исполнению. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear Bank на определение Арбитражного суда Москвы об обращении к немедленному исполнению решения о взыскании по иску Банка России с бельгийского банка порядка €200 млрд убытков.

По результатам заседания определение суда было оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки активов и упущенной выгоды от этого. Позднее суд одобрил обращение этого решения к немедленному исполнению судебными приставами.

4 июня в суд поступило ходатайство бельгийского банка о приостановлении исполнительного производства. Euroclear попросил разъяснить порядок и способ исполнения судебного решения.

Euroclear Bank является крупнейшим держателем замороженных международных резервов Банка России. На его счетах находится около €200 млрд российских активов, замороженных в 2022 году.

Ранее в ЦБ прокомментировали решение суда о взыскании €200 млрд с Euroclear.