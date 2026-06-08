Движение через «Джанкой» на границе с Крымом возобновили в реверсивном режиме

Балицкий: движение через «Джанкой» возобновили для легковых машин до 3,5 тонн

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем канале на платформе «Макс», что движение через пункт пропуска «Джанкой» на границе с Крымом было возобновлено в реверсивном режиме для легковых машин до 3,5 тонн.

По словам главы региона, без ограничений действует проезд автотранспорта через пункт пропуска «Армянск».

«Будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим и указания сотрудников. Заранее планируйте маршрут с учетом ограничений проезда», — сказано в сообщении Балицкого.

Движение через пункт пропуска «Джанкой» было временно перекрыто из-за удара дронов Вооруженных сил Украины ночью 7 июня. В результате атаки повреждение получило мостовое полотно в районе поселка Чонгар. В целях безопасности проезд был ограничен.

В период перекрытия движение осуществлялось через автомобильные пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». При этом ограничения движения на отдельных участках федеральной автодороги Р-280 «Новороссия» на территории Луганской народной республики не распространялись на участок, проходящий по Херсонской области. Жители и гости региона на личном транспорте могли свободно пользоваться трассой в пределах области и следовать далее в сторону Ростовской области.

Ранее беспилотник ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь.