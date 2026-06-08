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Общество

Политолог призвал россиян ответить взаимностью Путину

Политолог Казаков: Путин излучает уверенность в победе и веру в свой народ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин «работает терапевтом» и излучает уверенность в победе и веру в свой народ. Такое мнение в эфире программы «Формула смысла» на радиостанции «Вести ФМ» озвучил политолог Александр Казаков, комментируя выступление главы российского государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По словам Казакова, с таким же настроем Путин выступил и 24 февраля 2022 года, объявляя о вынужденном начале спецоперации.

«Президент выступал с абсолютной верой, уверенностью в народе, в армии, и он верит в нас и сейчас. Давайте мы ответим взаимностью и будем доверять ему», — подчеркнул Казаков.

Политолог также обратил внимание на то, что с 2022 года в современной войне появился новый — политический фронт, которого не было в период Великой Отечественной войны. Он пояснил, противник сегодня может дотягиваться до нашего общества при помощи современных средств информации и коммуникации.

При этом, по мнению Казакова, с самого начала спецоперации командование России заняло осознанную позицию: не закрывать общество и не использовать «культуры отмены». Как считает политолог, это было проявлением силы и уверенности в себе.

В то же время, отметил Казаков, на Украине «работает современное Гестапо, информация в обществе распространяется дозированно, ангажировано, все остальное приводит к физическому насилию».

Вместе с тем, добавил политолог, сейчас открытость российского информационного пространства трансформируется в «многоголосый вой на болотах». Он резко раскритиковал частных лиц, публикующих видео украинских ударов и тем самым работающих на врага, а также экспертов и комментаторов, которые распространяют панические и пораженческие настроения.

«Скажите, что у нас плохо, и мы вам поверим», — охарактеризовал Казаков позицию таких экспертов.

 
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